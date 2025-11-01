Пол Пирс: «Сперс» следует обменять Фокса на кого-то в переднюю линию. Возможно, Вучевич или Маркканен"

Я понимаю, что он способен им помочь, но он все же не на том этапе, когда должен сидеть в раздевалке и давать поиграть молодым. Он на своем пике. Этот человек должен играть по 35 минут за игру, и это будет идти в ущерб их молодежи", — считает Пирс.