Пол Пирс: «Сперс» следует обменять Фокса на кого-то в переднюю линию. Возможно, Вучевич или Маркканен"

"Мне нравится игра молодого Дилана Харпера. Нравится игра молодого Девина Васселла. Сейчас им нужен кто-то такой, кто смог бы поддержать Вемби. Им хватает защитников. Считаю, что в обмене следует задействовать Фокса.
Я понимаю, что он способен им помочь, но он все же не на том этапе, когда должен сидеть в раздевалке и давать поиграть молодым. Он на своем пике. Этот человек должен играть по 35 минут за игру, и это будет идти в ущерб их молодежи", — считает Пирс.
Экс-форвард упомянул Николу Вучевича и Лаури Маркканена в качестве потенциальных целей «Сан-Антонио».