Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пол Пирс: «Сперс» следует обменять Фокса на кого-то в переднюю линию. Возможно, Вучевич или Маркканен"

Чемпион НБА и эксперт считает, что усиление передней линии за счет обмена разыгрывающего Де’Аарона Фокса позволит разгрузить Виктора Вембаньяму и дать молодым защитникам команды возможность развиваться.

Источник: Спортс"

"Мне нравится игра молодого Дилана Харпера. Нравится игра молодого Девина Васселла. Сейчас им нужен кто-то такой, кто смог бы поддержать Вемби. Им хватает защитников. Считаю, что в обмене следует задействовать Фокса.

Я понимаю, что он способен им помочь, но он все же не на том этапе, когда должен сидеть в раздевалке и давать поиграть молодым. Он на своем пике. Этот человек должен играть по 35 минут за игру, и это будет идти в ущерб их молодежи", — считает Пирс.

Экс-форвард упомянул Николу Вучевича и Лаури Маркканена в качестве потенциальных целей «Сан-Антонио».