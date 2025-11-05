Джексон Хэйс о Викторе Вембаньяме: «Он ростом 226 сантиметров и делает то, что, черт возьми, делает Дончич»

«Он ростом 226 сантиметров и делает то, что, черт возьми, делает Дончич. Это невероятно», — заявил Хэйс.
Игрок «Лейкерс» также отметил главное, на его взгляд, улучшение в игре Вембаньямы по сравнению с прошлым сезоном — более разумный выбор бросков.
«Он может закладывать мяч сверху, не отрывая ступней от пола, и это стопроцентное попадание под кольцом. Я бы всегда предпочел такой бросок трехочковому с 30−40% реализацией. Мне кажется, именно это мы сейчас от него и видим», — сказал 25-летний центровой «озерников».