Джексон Хэйс о Викторе Вембаньяме: «Он ростом 226 сантиметров и делает то, что, черт возьми, делает Дончич»

Центровой «Лейкерс» Джексон Хэйс лидера «Сан-Антонио» Виктора Вембаньяму со своим партнером по команде Лукой Дончичем.

Источник: Спортс"

«Он ростом 226 сантиметров и делает то, что, черт возьми, делает Дончич. Это невероятно», — заявил Хэйс.

Игрок «Лейкерс» также отметил главное, на его взгляд, улучшение в игре Вембаньямы по сравнению с прошлым сезоном — более разумный выбор бросков.

«Он может закладывать мяч сверху, не отрывая ступней от пола, и это стопроцентное попадание под кольцом. Я бы всегда предпочел такой бросок трехочковому с 30−40% реализацией. Мне кажется, именно это мы сейчас от него и видим», — сказал 25-летний центровой «озерников».