Лука Дончич и Остин Ривз оба забросили со своей половины после свистка и стали спорить, чей бросок был круче

В матче против «Шарлотт» защитникам «Лейкерс» Луке Дончичу и Остину Ривзу обоим удались сверхдальние броски со своей половины после остановки игры.

Источник: Спортс"

Словенец забил первым, а после попадания Ривза решил пояснить ему, что бросок американца был ближе к кольцу.

Встреча с «Шарлотт» закончилась победой «Лейкерс» (121:111), Дончич отметился 38 очками, Ривз — 24.