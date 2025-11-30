Шэй Гилджес-Александер — лидер НБА по очкам, набранным в «клатче»

На втором месте расположился разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем, а замыкает тройку разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси.
Топ-10 игроков НБА по очкам, набранным в «клатче»:
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 74 очка);
Кейд Каннингем («Детройт», 59);
Тайриз Макси («Филадельфия», 51);
Купер Флэгг («Даллас», 48);
Джеймс Харден («Клипперс», 42);
Никола Вучевич («Чикаго», 36);
Дени Авдия («Портленд», 35);
Девин Букер («Финикс», 35);
Энтони Эдвардс («Миннесота», 34);
Лаури Маркканен («Юта», 34).