Шэй Гилджес-Александер — лидер НБА по очкам, набранным в «клатче»

Действующий MVP НБА Шэй Гилджес-Александер удерживает первую строчку в лиге по очкам, набранным в «клатче». В последние пять минут матчей при минимальной разнице в счете (не более пяти очков) лидер «Оклахомы» набрал уже 74 очка.

Источник: Спортс"

На втором месте расположился разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем, а замыкает тройку разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси.

Топ-10 игроков НБА по очкам, набранным в «клатче»:

Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 74 очка);

Кейд Каннингем («Детройт», 59);

Тайриз Макси («Филадельфия», 51);

Купер Флэгг («Даллас», 48);

Джеймс Харден («Клипперс», 42);

Никола Вучевич («Чикаго», 36);

Дени Авдия («Портленд», 35);

Девин Букер («Финикс», 35);

Энтони Эдвардс («Миннесота», 34);

Лаури Маркканен («Юта», 34).