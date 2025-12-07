Ричмонд
Джейлен Уильямс: «Восстановление запястья — долгоиграющая история»

Форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс провел 4 матча после возвращения в строй, набирая 16,0 очка, 5,8 подбора и 6,0 передачи за игру.

Уильямс на протяжении долгого времени восстанавливался после операции на запястье.

«Восстановление моего запястья — это долгоиграющая история. Не может быть такого, что мы сделали операцию и “бах”, ты полностью здоров.

Для меня сейчас очень важно вернуться в ритм, зарабатывая право вставать на линию штрафных, выполняя несколько легких лэй-апов, пытаясь привыкнуть к проходам. Играть с полной отдачей. Когда я долго не выхожу на площадку, это обычно самое сложное. Поэтому чем больше я буду этим заниматься, тем быстрее все остальное встанет на свои места", — рассказал 23-летний баскетболист.