Дерик Куин стал первым центровым-новичком с 30-очковым трипл-даблом в истории НБА

Центровой «Нового Орлеана» Дерик Куин оформил трипл-дабл в матче против «Сан-Антонио»: на его счету 33 очка (11 из 15 с игры, 0 из 1 из-за дуги, 11 из 13 с линии), 10 подборов и 10 передач.

Таким образом, Куин стал первым центровым-новичком с 30-очковым трипл-даблом в истории.

Кроме того, 20-летний баскетболист стал лишь пятым игроком в истории НБА, кому удалось собрать 30-очковый трипл-дабл до достижения 21-летнего возраста. Кроме него это делали:

Леброн Джеймс.

Лука Дончич.

Де’Аарон Фокс.

Виктор Вембаньяма.

