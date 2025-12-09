Дерик Куин стал первым центровым-новичком с 30-очковым трипл-даблом в истории НБА

Таким образом, Куин стал первым центровым-новичком с 30-очковым трипл-даблом в истории.
Кроме того, 20-летний баскетболист стал лишь пятым игроком в истории НБА, кому удалось собрать 30-очковый трипл-дабл до достижения 21-летнего возраста. Кроме него это делали:
Леброн Джеймс.
Лука Дончич.
Де’Аарон Фокс.
Виктор Вембаньяма.
