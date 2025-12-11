Ричмонд
Стив Нэш: «В атаке Шэй Гилджес-Александер статистически выходит на уровень Майкла Джордана»

"В атаке Шэй Гилджес-Александер статистически выходит на уровень людей вроде Майкла Джордана. Понимаю, что звучит кощунственно, но просто посмотрите на его цифры.

Среди набирающих 30 очков в среднем у него самый высокий уровень общей точности (TS%, с учетом стоимости штрафных и трехочковых). Второй по точности трехочковых, шестой по двухочковым. Лидирует в лиге по количеству спровоцированных фолов у соперника и допускает меньше всего потерь среди всех игроков с сезонами с 30 очками в среднем.

Он выглядит безупречно, невероятное зрелище", — заявил член Зала славы баскетбола Стив Нэш.

