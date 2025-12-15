Ричмонд
«Лейкерс» растратили 20-очковое преимущество, Леброн Джеймс забил победные штрафные, Диллон Брукс заработал удаление — «Финикс» и «Лос-Анджелес» выдали насыщенную концовку

За 8 минут до конца матча против «Финикса» «Лейкерс» вели 99:79, однако «Санс» удалось нивелировать разрыв и выйти вперед благодаря трехочковому форварда Диллона Брукса за 12 секунд до сирены (114:113).

Источник: Спортс"

После попадания Брукс толкнул грудью форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, за что Бруксу выписали второе техническое замечание, означающее удаление.

Джеймс смазал бонусный штрафной, однако вскоре снова вышел на линию после фола защитника «Санс» Девина Букера при трехочковом броске. Джеймс реализовал 2 из 3, и эти попадания стали в итоге победными.

«Лейкерс» устояли в концовке — 116:114.

