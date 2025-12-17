Адам Сильвер о европейском проекте: «В январе начнем серьезные разговоры с заинтересованными лицами»

Будущие участники проекта НБА-Европа должны будут заплатить от 500 млн до 1 млрд долларов за вход в лигу на постоянной основе. Владельцы клубов американской лиги не будут иметь возможности напрямую инвестировать в европейские команды. Ситуация с возможным партнерством с «ПСЖ» осложняется долей форварда Кевина Дюрэнта в организации. НБА прорабатывает этот нюанс в данный момент.