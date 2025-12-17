Ричмонд
Дирк Новицки: «О Джи Ануноби связывался со мной в прошлом году, чтобы узнать больше по поводу бросковой техники»

Форвард О Джи Ануноби стал самым результативным игроком финала Кубка НБА (28 очков). Перед матчем Дирк Новицки рассказал о беседах с игроком.

"Он хотел узнать больше по поводу бросковой техники, так что связался со мной в прошлом году. Его интересовали мельчайшие детали о работе ног, позиции рук, дыхании, куда смотреть. Расспросил обо всем.

Одним из главных моментов стало положение пальцев. По моей технике указательный и средний палец последними остаются на мяче во время броска и становятся своеобразными рельсами. В таком случае мяч всегда летит в нужном направлении, не сбивается в сторону. Если кидать с одного пальца, мяч может уйти вбок. В моем случае хороший «шутер» мажет только из-за неверной оценки дистанции", — поделился Новицки.