Дирк Новицки: «О Джи Ануноби связывался со мной в прошлом году, чтобы узнать больше по поводу бросковой техники»

Одним из главных моментов стало положение пальцев. По моей технике указательный и средний палец последними остаются на мяче во время броска и становятся своеобразными рельсами. В таком случае мяч всегда летит в нужном направлении, не сбивается в сторону. Если кидать с одного пальца, мяч может уйти вбок. В моем случае хороший «шутер» мажет только из-за неверной оценки дистанции", — поделился Новицки.