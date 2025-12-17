Ричмонд
Грабители похитили сумочки на 60 тысяч долларов из дома Сабрины Ионеску

Грабители в масках вломились в дом защитника «Либерти» Сабрины Ионеску и ее мужа, бывшего игрока НФЛ Херонисса Грасу, в Южной Калифорнии.

Основным ущербом стали украденные сумочки общей стоимостью в 60 тысяч долларов.

Супруги не были дома во время инцидента и не пострадали.

Расследование продолжается, преступники пока не арестованы.