«Они выходят и бросают с середины площадки». Дюрэнт обвинил Карри и Лилларда в том, что они испортили Матч всех звезд

«Леброн Джеймс всегда выкладывался в Матче всех звезд по полной. Он не выходит на площадку и не бросает с середины площадки. Я виню Стефа (Карри). Это его вина. Он выходит и бросает с середины площадки, брат. Я виню его за то, что стало с Матчем всех звезд. И Дэйма [Дэмиана Лилларда] тоже», — сказал 37-летний форвард «Рокетс».
Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше