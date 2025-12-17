Кевин Дюрэнт о разрыве ахилла в финале НБА-2019: «Не жалею, что вышел на игру, но не знал о рисках. Никто толком не предупредил меня»

При этом я не жалею, что вышел на игру. Если бы я знал тогда то, что знаю сейчас, я бы принял другое решение. Если бы мне сказали: «Эй, ты можешь порвать ахилл, я бы, скорее всего, не вышел на площадку .Но никто толком не предупредил меня об этом», — поделился Дюрэнт в подкасте Фрэда Ванвлита.