Купер Флэгг стал вторым самым молодым игроком в истории, набравшим 25+ очков в рождественском матче

Благодаря этому выступлению Флэгг (19 лет и 4 дня) стал вторым самым молодым баскетболистом в истории НБА с 25+ очками в рождественском матче, уступая только Леброну Джеймсу, набравшему 34 очка в игре с «Орландо» в 2003 году в возрасте 18 лет и 360 дней.
Кроме того, первый номер драфта-2025 — самый молодой игрок в истории, набравший 25+ очков, 5+ подборов и 5+ передач в матче на Рождество.
«Мэвс» проиграли сегодняшнюю встречу — 116:126.
