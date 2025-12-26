«Хьюстон» разгромил «Лейкерс» благодаря 51 очку Амена Томпсона и Кевина Дюрэнта на двоих

Томпсон стал самым результативным игроком встречи с 26 очками (12 из 19 с игры, 0 из 2 трехочковых, 2 из 3 штрафных). На его счету также 7 подборов и 5 передач.
Дюрэнт добавил 25 очков, реализовав 8 из 14 бросков с игры, 4 из 6 из-за дуги и 5 из 5 штрафных, а также 4 подбора и 8 передач.
«Рокетс» смяли соперника на щитах (48−25), в то время как звезды «озерников» Лука Дончич (25 очков) и Леброн Джеймс (18) попали 4 трехочковых из 11 на двоих и совершили 9 потерь из 16 командных.
