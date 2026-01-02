МРТ не выявила у Виктора Вембаньямы серьезных повреждений

Вембаньяма получил травму за 10,5 минуты до конца матча с «Никс», борясь под щитом за подбор с Карлом-Энтони Таунсом и Джорданом Кларксоном. Приземлившись на паркет, он сразу же схватился за левое колено. Партнер по команде Стефон Касл помог Вембаньяме подняться на ноги, после чего центровой, прихрамывая, самостоятельно ушел в раздевалку.