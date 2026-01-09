Главный тренер «Меги» Вуле Авдалович: «ЦСКА на данный момент заметно превосходит нас как команда»

Армейцы отыгрались за поражение в Москве.
«ЦСКА на данный момент заметно превосходит нас как команда. У нас было много проблем в защите. Теперь надо думать о следующем матче… Если продолжим играть как сегодня, то шансов будет немного, но если проведем работу над ошибками, то они появятся», — поделился главный тренер хозяев Вуле Авдалович.
«Мы в хорошей форме, и для нас было важно победить здесь, ведь “Мега” нанесла нам самое обидное поражение в этом сезоне. Приятно, что сыграли серьезно и показали хороший баскетбол», — заключил главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис.