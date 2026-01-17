Стив Керр, Дон Стэйли и Стеф Карри — самые уважаемые лидеры в американском спорте по опросу The Athletic

Целью опроса было выявить самых уважаемых, вызывающих «восхищение», лидеров спортивной отрасли. Критерии опроса были сознательно лишены конкретики.
6 из 10 первых строчек заняли представители баскетбола:
Стив Керр — главный тренер «Голден Стэйт».
Дон Стэйли — главный тренер женской команды Южной Каролины.
Стеф Карри — разыгрывающий «Голден Стэйт».
Джино Оримма — главный тренер женской команды Коннектикута.
Энди Рид — главный тренер «Канзас-Сити» (НФЛ).
Сэм Прести — генменеджер «Оклахомы».
Эмма Хейс — главный тренер женской сборной США по футболу.
Дэн Кэмпбелл — главный тренер «Детройта» (НФЛ).
Эйжа Уилсон — центровая «Лас-Вегаса».
Майк Томлин — бывший тренер «Питтсбурга» (НФЛ).