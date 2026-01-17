Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стив Керр, Дон Стэйли и Стеф Карри — самые уважаемые лидеры в американском спорте по опросу The Athletic

Издание The Athletic провело опрос в спортивной среде Северной Америки. Участниками стали тренеры и ассистенты профессионального и студенческого уровня, включая лиц уровня Зала славы, бывшие и нынешние игроки, менеджеры и другие специалисты.

Целью опроса было выявить самых уважаемых, вызывающих «восхищение», лидеров спортивной отрасли. Критерии опроса были сознательно лишены конкретики.

6 из 10 первых строчек заняли представители баскетбола:

Стив Керр — главный тренер «Голден Стэйт».

Дон Стэйли — главный тренер женской команды Южной Каролины.

Стеф Карри — разыгрывающий «Голден Стэйт».

Джино Оримма — главный тренер женской команды Коннектикута.

Энди Рид — главный тренер «Канзас-Сити» (НФЛ).

Сэм Прести — генменеджер «Оклахомы».

Эмма Хейс — главный тренер женской сборной США по футболу.

Дэн Кэмпбелл — главный тренер «Детройта» (НФЛ).

Эйжа Уилсон — центровая «Лас-Вегаса».

Майк Томлин — бывший тренер «Питтсбурга» (НФЛ).