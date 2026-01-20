Джейлен Уильямс выбыл как минимум на 2 недели

Из-за восстановления после операции на запястье Уильямс пропустил старт сезона. Он вернулся на площадку в конце ноября и с тех пор выходил в старте во всех 24 матчах до новой травмы. В этих играх он набирал в среднем 16,8 очка, 4,8 подбора и 5,6 передачи за 30 минут на паркете.