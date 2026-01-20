Ричмонд
Алекс Карузо и Джейлин Уильямс не доиграли матч с «Кливлендом» из-за повреждений

«Оклахома» понесла новые кадровые потери в матче против «Кливленда». Защитник Алекс Карузо и центровой Джейлин Уильямс не вернулись на площадку после большого перерыва из-за повреждений. Карузо испытывал боль в паховой области, а Уильямса получил ушиб поясницы.

Источник: Спортс"

Проблемы «Тандер» с травмами продолжают нарастать. Ранее клуб сообщил, что форвард Джейлен Уильямс пропустит как минимум две недели из‑за растяжения задней поверхности бедра.