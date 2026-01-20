Ричмонд
Виктор Вембаньяма стал первым французом в старте Матча звезд НБА: «Постараюсь мотивировать великих играть с таким же желанием, какое будет у меня»

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма отреагировал на первое попадание в основные пятерки на Матч звезд НБА, пообещав не жалеть силы.

Источник: Спортс"

Вембаньяма стал первым французским игроком, который заслужил право выйти в стартовом составе звездного матча, а также первым представителем «Сан-Антонио» после Кавая Ленарда в 2017 году.

"Я был рад, очень рад, когда узнал. Не был уверен, что мое имя окажется в этом списке, так что все здорово. Это всего лишь еще один шаг, но был очень рад узнать, что оказался первым французом, который добился этого.

Горжусь этим.

На самом деле это хорошо из-за того, что это вызвало у меня прилив адреналина перед игрой (улыбается).

Постараюсь мотивировать великих играть с таким же желанием, какое будет у меня. Посмотрим, как все пойдет. Но если они не захотят выкладываться на полную, нам придется обойтись без них", — поделился Виктор.