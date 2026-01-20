Демаркус Казинс: «Чутье подсказывает, что Леброн завершит в Кливленде»

Когда речь заходит о Леброне Джеймсе, не должно быть такого, что он не попадает в плей-офф. И мне трудно винить в этом самого Леброна. Отвечая на вопрос, кажется ли мне, что он завершит карьеру в Лос-Анджелесе? Нет. Чутье подсказывает, что он завершит в Кливленде. Как по мне, это вполне логично.