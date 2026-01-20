Демаркус Казинс: «Чутье подсказывает, что Леброн завершит в Кливленде»

«Леброн выиграл титул с “Лейкерс” в 2020 году, но в остальное время не сказать, что он оказывался здесь в удобном положении.
Когда речь заходит о Леброне Джеймсе, не должно быть такого, что он не попадает в плей-офф. И мне трудно винить в этом самого Леброна. Отвечая на вопрос, кажется ли мне, что он завершит карьеру в Лос-Анджелесе? Нет. Чутье подсказывает, что он завершит в Кливленде. Как по мне, это вполне логично.
Именно там начинается его история, оттуда он родом. Как мне кажется, «Кавальерс» будут первой командой, которая повесит его майку на своей арене. Для него вполне логично закончить карьеру в Кливленде", — считает Казинс.
Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше