36+7+9 Джеймса Хардена помогли «Клипперс» одержать шестую победу подряд

36-летний баскетболист провел на паркете 37 минут и реализовал 9 из 17 бросков с игры, 0 из 5 трехочковых и 18 из 20 штрафных. На его счету также 7 подборов, 9 передач при 3 потерях, 1 перехват и 1 блок-шот.
За 36,9 секунды до конца Харден вывел «Клипперс» вперед (108:106), забив 2 штрафных. После того, как команды обменялись пустыми владениями, форвард «Уизардс» Кишон Джордж смазал трехочковый, а Харден заработал еще пару бросков с линии за 5,9 секунды до конца.
Он смазал оба, однако «Вашингтон» не смог забрать подбор и снова сфолил на Хардене, который в этот раз был точен.
«Клипперс» выиграли 6-й матч подряд — 110:106.