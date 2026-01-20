Георгиос Барцокас о второй половине матча с «Маккаби»: «Не скажу, что она была позорной, но она меня действительно разозлила»

После того как «Олимпиакос» вел в третьей четверти с разницей в 25 очков, «Маккаби» сумел сократить отрыв до минимума в заключительной десятиминутке.
"Я удовлетворен, потому что мы победили. Каждую победу нужно ценить — нельзя недооценивать ни одного соперника, любая победа важна.
Но как я могу быть доволен, когда мы позволили сопернику набрать 59 очков во второй половине, хотя вели с преимуществом в 25 очков? В итоге мы выиграли с разницей лишь в 7 очков.
Вторую половину игры… не скажу, что она была позорной, но она меня действительно разозлила", — сказал 60-летний специалист.