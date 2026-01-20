Руководство «Финикса» довольно ходом сезона и не планирует активных действий на дедлайне обменов

Внутри организации высоко оценивают микроклимат в коллективе и считают выбранный курс развития правильным. Источник в клубе отмечает, что только по-настоящему ошеломляющее предложение могло бы заставить руководство рассмотреть сделку.
Такой подход объясняется успешным сезоном: после летнего расставания с Кевином Дюрэнтом «Санз» с результатом 26−17 остаются в борьбе за прямой выход в плей-офф на Западе. Возвращение травмированного Джейлена Грина рассматривается как внутреннее усиление.
Единственным вероятным кандидатом на обмен называют центрового-ветерана Ника Ричардса в связи с его истекающим контрактом и налоговыми соображениями. Более масштабные шаги, включая возможный интерес к Джонатану Куминге, по мнению источников, отложены до межсезонья.