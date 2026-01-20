Руководство «Финикса» довольно ходом сезона и не планирует активных действий на дедлайне обменов

Такой подход объясняется успешным сезоном: после летнего расставания с Кевином Дюрэнтом «Санз» с результатом 26−17 остаются в борьбе за прямой выход в плей-офф на Западе. Возвращение травмированного Джейлена Грина рассматривается как внутреннее усиление.