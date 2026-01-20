Ричмонд
Марк Стейн: «Джа Марэнт предельно ясно дал понять, что он хочет остаться в “Мемфисе”

Будущее разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта остается неопределенным, однако инсайдер Марк Стейн сообщает, что сам игрок хочет продолжить карьеру в «Гриззлис».

Источник: Спортс"

«Зак Клейман [генеральный менеджер “Мемфиса”] слишком прагматичен, чтобы менять планы из‑за одной игры. Джа предельно ясно дал понять, что не хочет, чтобы его обменяли. Он хочет остаться.

Реальность такова, что, на мой взгляд, большого спроса на него нет. Не думаю, что «Гриззлис» смогут найти такой обмен, который удалось бы «продать» болельщикам.

Он хочет остаться, но при этом желает иметь больше влияния, как раньше. Клуб больше не вращается вокруг Морэнта, как это было прежде. Когда Джа вступил в конфликт с тренером Туомасом Иисало в начале сезона, фронт-офис в той ситуации поддержал тренера", — сказал Стейн в эфире SiriusXM NBA Radio.

Джа Морэнт хочет остаться в «Мемфисе»: «Я очень лояльный парень».