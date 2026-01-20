Марк Стейн: «Джа Марэнт предельно ясно дал понять, что он хочет остаться в “Мемфисе”

Он хочет остаться, но при этом желает иметь больше влияния, как раньше. Клуб больше не вращается вокруг Морэнта, как это было прежде. Когда Джа вступил в конфликт с тренером Туомасом Иисало в начале сезона, фронт-офис в той ситуации поддержал тренера", — сказал Стейн в эфире SiriusXM NBA Radio.