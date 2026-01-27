Ричмонд
Кевин Дюрэнт стал пятым игроком в истории НБА с 30+ очками в трех матчах подряд после 37 лет

Форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт продолжает демонстрировать выдающуюся форму. В матче против «Мемфиса» он набрал 33 очка, совершил 8 подборов и реализовал 4 трехочковых броска, что стало для него третьей игрой подряд с 30 и более очками.

Источник: Спортс"

С этим результатом Дюрэнт вошел в элитный клуб, став пятым игроком в истории НБА, которому удалось набрать 30+ очков в трех матчах подряд после достижения 37-летнего возраста.