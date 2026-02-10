Ричмонд
Наз Рид сцепился с Мухамедом Гуйе, что привело к удалению обоих

В одном из эпизодов матча против «Атланты» центровому «Миннесоты» Назу Риду не понравился фол со стороны форварда Мухамеда Гуйе, после чего игроки сцепились друг с другом.

Их товарищам и тренерам команд с трудом удалось разнять баскетболистов. По итогам эпизода арбитры решили удалить из матча и Рида, и Гуйе.

Встреча команд закончилась разгромной победой «Вулвс» — 138:116.