Наз Рид сцепился с Мухамедом Гуйе, что привело к удалению обоих

Их товарищам и тренерам команд с трудом удалось разнять баскетболистов. По итогам эпизода арбитры решили удалить из матча и Рида, и Гуйе.
Встреча команд закончилась разгромной победой «Вулвс» — 138:116.
В одном из эпизодов матча против «Атланты» центровому «Миннесоты» Назу Риду не понравился фол со стороны форварда Мухамеда Гуйе, после чего игроки сцепились друг с другом.
