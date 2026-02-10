Джонни Ферфи выбыл до конца сезона с разрывом крестообразной связки

Ферфи пополнил список травмированных «Пэйсерс», возглавляемый звездным защитником Тайризом Халибертоном (разрыв ахилла). Игроки стартового состава Эндрю Нембхард и Аарон Несмит, а также ключевые запасные Оби Топпин и Ти Джей Макконнелл — все пропускали игры в этом сезоне из-за травм. Как итог, у «Индианы» второй с конца результат в лиге — 13 побед при 40 поражениях.