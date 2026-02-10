Джонни Ферфи выбыл до конца сезона с разрывом крестообразной связки

Ферфи получил травму в третьей четверти матча против «Торонто», который «Индиана» проиграла со счетом 104:122. Представители команды опубликовали заявление, в котором сообщается, что австралийца доставили в Госпиталь специальной хирургии в Нью-Йорке, где МРТ подтвердила серьезность повреждения.
Ферфи пополнил список травмированных «Пэйсерс», возглавляемый звездным защитником Тайризом Халибертоном (разрыв ахилла). Игроки стартового состава Эндрю Нембхард и Аарон Несмит, а также ключевые запасные Оби Топпин и Ти Джей Макконнелл — все пропускали игры в этом сезоне из-за травм. Как итог, у «Индианы» второй с конца результат в лиге — 13 побед при 40 поражениях.
Травмы других игроков дали шанс проявить себя Ферфи, который выходил в стартовом составе в 21 матче, набирая в среднем 5,1 очка, 4,4 подбора и 1,2 передачи.