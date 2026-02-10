Джимми Батлер перенес операцию на разорванной крестообразной связке

Согласно пресс-релизу, Батлер пропустит остаток текущего сезона, и информация о его восстановлении не будет обновляться до начала следующего сезона. Это сигнализирует о том, что команда ожидает его возвращения не раньше середины сезона-2026/27.
Батлер получил травму 19 января в победной игре против «Майами». Он проконсультировался с несколькими специалистами и в итоге выбрал доктора Берта Мандельбаума, который и провел операцию в понедельник утром в присутствии нескольких представителей организации «Уорриорс».
«Воины» выиграли 12 из последних 16 матчей с Батлером в составе, что породило внутренний оптимизм по поводу очередного похода в плей-офф. Но травма Батлера, как недавно выразился тренер «Уорриорс» Стив Керр, снизила потолок возможностей команды.
По действующему контракту у Батлера остался один сезон и 56,8 миллиона долларов. Генеральный менеджер Майк Данливи заявил, что он «не может себе представить» обмен Батлера и ожидает его возвращения в команду в следующем сезоне.
«Я думаю, что его стиль игры, с его навыками, физической силой, пониманием игры, позволит ему выступать еще долго, — сказал Данливи. — Так что, полагаю, он вернется в какой-то момент между сейчас и этим же временем в следующем году».