Донован Митчелл об обмене Джеймса Хардена: «Организация, по сути, говорит: “Сейчас самое время”. И мне это нравится»

«Вы видите, какой у нас теперь есть состав. Окно возможностей открылось — и оно открылось именно сейчас. Команда, по сути, сделала ставку ва-банк. Время пришло. Когда вы совершаете такой обмен, нужно понимать возраст Джеймса и этап его карьеры. Поэтому для нас — это ситуация “сейчас или никогда”, — сказал лидер “Кавальерс”.
При этом звездный защитник заявил, что готов к возросшим ожиданиям.
«Мне нравится это давление, эти ожидания. Мне нравятся вопросы, которые возникают. Когда вы совершаете такой шаг, зачем вы это делаете? Чтобы выиграть чемпионство. Вот в чем суть. Организация, по сути, говорит: “Сейчас самое время”. И мне это нравится», — признался Митчелл.