Пэт Райли: «Я не большой поклонник сегодняшней НБА, но мне пришлось адаптироваться»

Люди, которые работают со мной здесь уже 28 лет, вызывают у меня огромное уважение: они делают свою работу на очень высоком уровне. И когда я уйду, они смогут продолжить вести корабль вперед — если, конечно, не захотят что‑то изменить", — сказал Райли в подкасте Дуэйна Уэйда.