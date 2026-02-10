Пэт Райли: «Я не большой поклонник сегодняшней НБА, но мне пришлось адаптироваться»

"Единственное, что я по‑прежнему люблю в этой игре — это дух соперничества, я действительно люблю конкуренцию. Я не большой поклонник сегодняшней игры, но мне, как и всем остальным, приходится адаптироваться к современному баскетболу и современным игрокам — и я это сделал.
Люди, которые работают со мной здесь уже 28 лет, вызывают у меня огромное уважение: они делают свою работу на очень высоком уровне. И когда я уйду, они смогут продолжить вести корабль вперед — если, конечно, не захотят что‑то изменить", — сказал Райли в подкасте Дуэйна Уэйда.