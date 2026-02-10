Мфионду Кабенгеле об атмосфере в матче с «Партизаном»: «Мне даже понравилось, когда на площадку бросали предметы. Люблю, когда в игре есть звериный инстинкт»

«Не везде встретишь таких страстных фанатов. Это невероятно. Мне даже понравилось, когда на площадку бросали предметы — почти по‑варварски, и мне это по душе. Я люблю, когда в игре проглядывает немного звериного инстинкта. Отлично. Мне действительно понравилось», — признался Кабенгеле в интервью Meridian Sport.
Канадский центровой «Дубая» набрал 20 очков в матче с «Партизаном», но этого не хватило для победы. Его команда потерпела первое поражение в Адриатической лиге, прервав серию из 15 побед подряд.