Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мфионду Кабенгеле об атмосфере в матче с «Партизаном»: «Мне даже понравилось, когда на площадку бросали предметы. Люблю, когда в игре есть звериный инстинкт»

Центровой «Дубая» Мфионду Кабенгеле высоко оценил атмосферу, которую создали болельщики «Партизана» в матче 18‑го тура Адриатической лиги.

Источник: Спортс"

«Не везде встретишь таких страстных фанатов. Это невероятно. Мне даже понравилось, когда на площадку бросали предметы — почти по‑варварски, и мне это по душе. Я люблю, когда в игре проглядывает немного звериного инстинкта. Отлично. Мне действительно понравилось», — признался Кабенгеле в интервью Meridian Sport.

Канадский центровой «Дубая» набрал 20 очков в матче с «Партизаном», но этого не хватило для победы. Его команда потерпела первое поражение в Адриатической лиге, прервав серию из 15 побед подряд.