Лука Дончич о главном трэш-токере НБА: «Диллон Брукс. Обожаю играть против него»

Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич поучаствовал в беседе с легендами НБА Трэйси Макгрэйди и Винсом Картером в шоу Cousins. В ходе разговора собеседники затронули тему трэш-тока.

Сначала словенец признал себя главным любителем трэш-тока в «Лейкерс», а говоря о всей лиге, без раздумий заявил: «Диллон Брукс. Обожаю играть против него».

Диллон Брукс: «Лука Дончич — самый сложный для опеки игрок в НБА».