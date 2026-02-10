Лука Дончич о главном трэш-токере НБА: «Диллон Брукс. Обожаю играть против него»

Сначала словенец признал себя главным любителем трэш-тока в «Лейкерс», а говоря о всей лиге, без раздумий заявил: «Диллон Брукс. Обожаю играть против него».
Диллон Брукс: «Лука Дончич — самый сложный для опеки игрок в НБА».
Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич поучаствовал в беседе с легендами НБА Трэйси Макгрэйди и Винсом Картером в шоу Cousins. В ходе разговора собеседники затронули тему трэш-тока.
