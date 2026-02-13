Деян Радонич о поражении от «Уралмаша»: «С самого начала было ясно, что у нас нет должной концентрации»

— Конечно, это было проблемой для нас: с самого начала мы не вели себя достаточно плотно по отношению к ним, а это было очень важно, чтобы оставаться в игре. Мы сделали слишком много ошибок и с самого начала были недостаточно агрессивны. В какой-то момент ситуация изменилась, но этого было недостаточно. Как я сказал, нельзя играть так, если хочешь победить — ни против «Уралмаша», ни в любой другой игре. Нужно быть готовыми выглядеть хорошо на обеих сторонах площадки больше игрового времени, — сказал черногорский специалист.