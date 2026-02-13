Второгодка Никола Топич дебютировал в НБА после рака яичек

Сербский баскетболист был выбран под 12-м номером на драфте 2024 года. Он пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразной связки, и не играл в текущем сезоне после того, как ему диагностировали рак во время предсезонной подготовки. В октябре 20-летнему баскетболисту сделали операцию, затем он прошел курс химиотерапии и набрал форму.