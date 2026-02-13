Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диллон Брукс — первый со времен Демаркуса Казинса, кто заработал дисквалификацию за перебор технических до МВЗ

В матче против «Оклахомы» форвард «Финикса» Диллон Брукс получил свое 16-е техническое замечание, заработав автоматическую дисквалификацию на один матч.

Источник: Спортс"

Брукс стал первым игроком, кому удалось сделать это до перерыва на Матч всех звезд со времен Демаркуса Казинса в 2017-м году.

Форвард «Санс» не сможет помочь своей команде во встрече с «Сан-Антонио» 19 февраля.