Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адам Сильвер о штрафах «Индианы» и «Юты»: «Мы будем соответствующим образом реагировать на любые дальнейшие действия, ставящие под угрозу целостность наших игр»

Комиссионер НБА Адам Сильвер выступил с заявлением после объявления о наложении штрафов на «Индиану» и «Юту» за нарушение политики участия игроков.

"Откровенное поведение такого рода, когда позиция на драфте ставится выше побед, подрывает саму основу соревнований НБА, и мы будем соответствующим образом реагировать на любые дальнейшие действия, ставящие под угрозу целостность наших игр.

Кроме того, мы совместно с нашим Комитетом по соревнованиям и Советом управляющих работаем над внедрением дополнительных мер, чтобы искоренить подобные проявления", — заявил Сильвер.

«Джаз» и «Пэйсерс» были оштрафованы на 500000 и 100000 долларов соответственно за то, что не выпускали на площадку в недавних матчах здоровых звездных игроков.