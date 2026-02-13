Адам Сильвер о штрафах «Индианы» и «Юты»: «Мы будем соответствующим образом реагировать на любые дальнейшие действия, ставящие под угрозу целостность наших игр»

"Откровенное поведение такого рода, когда позиция на драфте ставится выше побед, подрывает саму основу соревнований НБА, и мы будем соответствующим образом реагировать на любые дальнейшие действия, ставящие под угрозу целостность наших игр.
Кроме того, мы совместно с нашим Комитетом по соревнованиям и Советом управляющих работаем над внедрением дополнительных мер, чтобы искоренить подобные проявления", — заявил Сильвер.
«Джаз» и «Пэйсерс» были оштрафованы на 500000 и 100000 долларов соответственно за то, что не выпускали на площадку в недавних матчах здоровых звездных игроков.