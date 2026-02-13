«Маккаби Тель Авив» и «Бавария» повторили рекорд Евролиги по трехочковым в одном матче (35)

Игра шла на равных на протяжении всех 45 минут. «Маккаби» вел с преимуществом в три очка за 15 секунд до конца четвертой четверти, но затем защитник «Баварии» Ненад Димитриевич заработал 3+1, выведя «Баварию» вперед — 99:98 — за девять секунд до сирены.