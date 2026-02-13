41-летний Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл (28+10+12)

За 35 минут на паркете суперзвезда «озерников» набрал 28 очков при 10 из 20 с игры, 2 из 7 трехочковых и 6 из 7 штрафных, добавив 10 подборов и 12 передач при 4 потерях.
Джеймс (41 год и 44 дня) превзошел Карла Мэлоуна (40 лет и 127 дней), став самым возрастным игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл.
Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше