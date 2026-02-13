Ричмонд
41-летний Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл (28+10+12)

В победном матче против «Далласа» (124:104) форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил свой 123-й трипл-дабл в карьере.

За 35 минут на паркете суперзвезда «озерников» набрал 28 очков при 10 из 20 с игры, 2 из 7 трехочковых и 6 из 7 штрафных, добавив 10 подборов и 12 передач при 4 потерях.

Джеймс (41 год и 44 дня) превзошел Карла Мэлоуна (40 лет и 127 дней), став самым возрастным игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл.

