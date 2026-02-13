Ричмонд
Брайан Уиндхорст: «Фанаты “Лейкерс”, наслаждайтесь ходом сезона, в финал вы не попадете»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст порассуждал о второй половине сезона для «Лейкерс».

Источник: Спортс"

"Они на 5-м месте на Западе, это великолепно, учитывая пропуски матчей со стороны их звезд. У них 6−6 без Луки Дончича. Остин Ривз пропускает матчи. Леброн Джеймс уже выбыл из гонки за индивидуальные награды.

И при этом у них на 12 побед больше, чем поражений. Отличный сезон! При достаточно ограниченном составе.

Всем, кто болеет за «Лейкерс», нужно прислушаться к Леброну Джеймсу. Наслаждайтесь.

Финала в этом году не будет. Если получится подойти к плей-офф более здоровыми, чем оппоненты, будет шанс на достаточно успешный поход. Живите настоящим. В матче в четверг Джеймс делает трипл-дабл. Все на трибунах были довольны этим зрелищем.

Такой сейчас этап у команды", — заключил Уиндхорст.

