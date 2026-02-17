Илона Корстин об ордене Дружбы: «Очень рада, что за эти 13 лет моя работа получила такую высокую оценку»

"Для меня огромная честь получить орден Дружбы, это высокая ответственность и стимул работать еще усерднее. Хотела бы выразить благодарность за высокую оценку работы. Когда я играла за сборную России, я получала государственные награды. Тогда вместе с командой мы выигрывали медали Олимпиад, чемпионатов мира и Европы. Но в качестве спортивного менеджера наград еще не было.