Вембаньяма этим летом будет претендовать на продление контракта на 252 млн долларов. Общая сумма может вырасти до 303 млн

Примечательно, что максимальный контракт Вембаньямы может составить лишь 252 миллиона долларов базовой зарплаты (25 процентов от потолка зарплат), поскольку травмы лишили его права претендовать на награды НБА в сезоне-24/25. Однако «правило Деррика Роуза» позволит Виктору получить повышение до 30 процентов от потолка зарплат, в таком случае общая сумма сделки вырастет до 303,3 миллиона долларов. Это случится, если бигмен станет MVP, будет назван лучшим защищающимся игроком или попадет в символическую сборную НБА в следующем сезоне.