Вембаньяма этим летом будет претендовать на продление контракта на 252 млн долларов. Общая сумма может вырасти до 303 млн

Как пишет обозреватель ESPN Бобби Маркс, ожидается, что звезда «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма получит от команды 5-летний максимальный контракт на сумму 252 миллиона долларов этим летом.

Источник: Sports

У 22-летнего француза после текущего сезона останется еще один год по его контракту новичка со «Сперс». Но как участник драфта 2023 года, он официально получит право на продление соглашения в межсезонье-2026.

Примечательно, что максимальный контракт Вембаньямы может составить лишь 252 миллиона долларов базовой зарплаты (25 процентов от потолка зарплат), поскольку травмы лишили его права претендовать на награды НБА в сезоне-24/25. Однако «правило Деррика Роуза» позволит Виктору получить повышение до 30 процентов от потолка зарплат, в таком случае общая сумма сделки вырастет до 303,3 миллиона долларов. Это случится, если бигмен станет MVP, будет назван лучшим защищающимся игроком или попадет в символическую сборную НБА в следующем сезоне.