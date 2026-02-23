У Тайриза Халибертона опоясывающий лишай, он покинул расположение «Индианы»

«Это очень болезненная штука, — сказал Карлайл журналистам. — Он полностью поправится, но это случилось за последние несколько дней. Он должен был присоединиться к нам в Вашингтоне. У него появились какие-то странные симптомы, и он вернулся сюда. Мы, безусловно, желаем ему скорейшего выздоровления. Это уникальный случай и уникальная ситуация, но я разговаривал с ним несколько раз, и он всегда в хорошем настроении, так что он справится».