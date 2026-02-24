Стэн Ван Ганди о выборе на драфте: «Европейских игроков оценивать проще — они уже играли против взрослых мужчин»

«Вы видели, как Дончич и Вембаньяма играют против взрослых мужчин и как они при этом конкурируют. В колледже сложнее оценить все эти неочевидные качества. Лучшие европейские игроки зачастую — надежный вариант для выбора на драфте, потому что они уже прошли проверку, играли против взрослых соперников. Вы видели, как они конкурируют», — сказал Ван Ганди в эфире шоу Run It Back.