«Вы видели, как Дончич и Вембаньяма играют против взрослых мужчин и как они при этом конкурируют. В колледже сложнее оценить все эти неочевидные качества. Лучшие европейские игроки зачастую — надежный вариант для выбора на драфте, потому что они уже прошли проверку, играли против взрослых соперников. Вы видели, как они конкурируют», — сказал Ван Ганди в эфире шоу Run It Back.
Стэн Ван Ганди о выборе на драфте: «Европейских игроков оценивать проще — они уже играли против взрослых мужчин»
Бывший главный тренер НБА Стэн Ван Ганди заявил, что скаутам проще оценивать перспективных европейских игроков, чем выпускников колледжей. По его мнению, международные баскетболисты проходят более жесткую проверку до драфта.