«Кливленд», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк» — главные претенденты на Леброна, если он покинет «Лейкерс» (Эрик Пинкус)

Будущее Леброна Джеймса продолжает оставаться одной из главных тем в НБА. По информации Эрика Пинкуса из Bleacher Report, если 41-летний форвард не завершит карьеру и решит покинуть «Лейкерс», наиболее реалистичными вариантами для него станут три команды: «Кливленд», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк».

Больше любого другого клуба с Джеймсом по-прежнему связывают «Кавальерс». Леброн принес «Кливленду» исторический титул-2016 и не раз называл его одним из самых значимых в своей карьере.

«Нью-Йорк» предлагает статус клуба-претендента на Востоке и один крупнейших рынков лиги. «Голден Стэйт», несмотря на проблемы с травмами, дает интригующую возможность сыграть в паре со Стефеном Карри.

Контракт Леброна с «Лейкерс» истекает этим летом. В текущем сезоне он набирает в среднем 21,7 очка, 7 передач и 5,7 подбора за игру.

