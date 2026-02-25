«Кливленд», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк» — главные претенденты на Леброна, если он покинет «Лейкерс» (Эрик Пинкус)

Больше любого другого клуба с Джеймсом по-прежнему связывают «Кавальерс». Леброн принес «Кливленду» исторический титул-2016 и не раз называл его одним из самых значимых в своей карьере.
«Нью-Йорк» предлагает статус клуба-претендента на Востоке и один крупнейших рынков лиги. «Голден Стэйт», несмотря на проблемы с травмами, дает интригующую возможность сыграть в паре со Стефеном Карри.
Контракт Леброна с «Лейкерс» истекает этим летом. В текущем сезоне он набирает в среднем 21,7 очка, 7 передач и 5,7 подбора за игру.