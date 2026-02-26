«Прошлой ночью я не мог уснуть». Виктор Вембаньяма объяснил низкую результативность в матче с «Торонто» нехваткой сна

«Сегодня я не восстановился. Из‑за всех этих смен часовых поясов — из Лос‑Анджелеса сюда, а еще мы поздно вернулись из Детройта, — сегодня я не был готов. Мне нужно лучше следить за восстановительными процедурами и больше спать. Прошлой ночью я не мог уснуть. Да, сегодня я был не в форме», — сказал Вембаньяма.
Несмотря на не самую результативную игру своего лидера, «Сперс» справились с «Рэпторс» (110:107). Эта победа стала для команды 10-й подряд. У «Сан-Антонио» самая длинная победная серия в лиге на данный момент.