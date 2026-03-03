Виктор Вембаньяма стал миноритарным владельцем клуба своего детства «Нантер»

«Я даже не помню, кто к кому обратился первым, но все произошло естественно. Я родился и вырос во Франции. Я хочу влиять на французский баскетбол и, в частности, на “Нантер”, потому что здесь я чувствую себя как дома», — заявил Вембаньяма.
Отвечая на вопрос, почему он выбрал именно «Нантер», а не другие варианты, звезда НБА указал как на эмоциональную связь, так и на потенциал.
«Главная причина в том, что это клуб, к которому у меня лежит сердце. Мне нравятся проекты с большим потенциалом для роста».