Шэннон Шарп: «Разгром “Бакс” без Джейлена Брауна показал, насколько глубокий состав у “Селтикс”

«Вот когда понимаешь, что команда действительно сильная и у нее глубокий состав. Посмотри на “Оклахому” — как они играют без Шэя (Гилджес‑Александера). Посмотри, как играет “Бостон”, когда у них нет Джейлена Брауна. Вот тогда и видишь, что они не думают: “О боже, Браун не играет, мы не сможем победить, да еще и Яннис возвращается”. Они разгромили “Бакс” с разницей в 27 очков», — сказал Шарп в шоу Nightcap.