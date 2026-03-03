Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шэннон Шарп: «Разгром “Бакс” без Джейлена Брауна показал, насколько глубокий состав у “Селтикс”

Шэннон Шарп считает, что разгромная победа «Бостона» над «Милуоки» (108:81) без Джейлена Брауна наглядно демонстрирует глубину состава «Селтикс».

Источник: Спортс"

«Вот когда понимаешь, что команда действительно сильная и у нее глубокий состав. Посмотри на “Оклахому” — как они играют без Шэя (Гилджес‑Александера). Посмотри, как играет “Бостон”, когда у них нет Джейлена Брауна. Вот тогда и видишь, что они не думают: “О боже, Браун не играет, мы не сможем победить, да еще и Яннис возвращается”. Они разгромили “Бакс” с разницей в 27 очков», — сказал Шарп в шоу Nightcap.