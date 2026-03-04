Зак Иди перенес операцию на голеностопе и восстановится к следующему сезону

Иди провел только 11 матчей в нынешнем сезоне, своем 2-м в НБА. На его счету 13,6 очка, 11,1 подбора и 1,9 блок-шота за 25,8 минуты в среднем.
Клуб ожидает полного восстановления игрока к началу сезона-2026/27.
Центровому «Мемфиса» Заку Иди потребовалось хирургическое вмешательство для решения проблем с левым голеностопом. Это вторая операция бигмена, первой процедуры, проведенной летом, оказалось недостаточно.
